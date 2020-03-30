Americans: "Salty, Tough SOB's...that will not be defeated"!

Rep. Brian Mast (FL 18) gave a great floor speech. We will prevail!
Text of Rep. Mast's floor speech:
"I WOULD RATHER DIE THAN SEE MY COUNTRY STUMBLE OR FALL. AND BY GOD, I MEAN THAT AND I DON'T THINK I'M THE ONLY ONE IN THIS BODY THAT FEELS THIS WAY. I'M WORRIED THAT AS A RESULT OF A VIRUS THAT WAS BORN IN THE DISGUSTING MARKET IN WUHAN, CHINA, THAT WAS HIDDEN FROM THE WORLD THAT OUR COUNTRY MAY STUMBLE. BUT I CAN TELL YOU THAT THAT WORRY HAS SUBSIDED QUICKLY FOR ME AS I LOOKED AROUND MY OWN COMMUNITY AND REALIZED AGAIN THAT AMERICANS ARE A SALTY GROUP OF TOUGH S.O.B.'S THAT ARE DEFEATED BY ABSOLUTELY NOTHING. THIS ISN'T GOING TO DEFEAT US EITHER. THERE'S PARTS OF THIS BILL THAT I DON'T LIKE BUT I'M PROUD THAT WHEN AMERICANS WAKE UP TOMORROW THEY'RE GOING TO CONTINUE TO KNOW THAT WITH WAKE UP HERE NOT AS VICTIMS BUT AS PEOPLE WITH A GREATER OPPORTUNITY THAN ANYBODY ACROSS THE WORLD, 50 STARS, 13 RED AND WHIDE STRIPES, WE GET TO DECIDE FOR OURSELVES THAT TODAY IS BETTER THAN YESTERDAY THIS WEEK IS BETTER THAN NEXT WEEK THIS MONTH IS BETTER THAN LAST MONTH AND NEXT YEAR AND SO ON. NOBODY ELSE GETS TO DECIDE THAT FOR US. THAT HASN'T CHANGED AND WILL NEVER CHANGE. I YIELD BACK."
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